辛偉誠大選政綱示人 渲染中俄伊朝威脅加深

英國下月4日舉行大選，執政保守黨黨魁、首相辛偉誠周二公布競選政綱，承諾一旦當選將會減稅，重點削減國民保險。他亦談及國防、移民和邊境管控、能源、經濟、社會等領域的安全議題，承諾向英格蘭每個家庭推出新的能源效率票券計劃，並再次提到俄羅斯、中國、伊朗和北韓的安全威脅。

辛偉誠表示，中俄伊朝組成的「威權國家軸心」企圖讓世界更不穩定，目前面臨的威脅日增，包括在歐洲的戰爭、中東的動盪局勢以及中國在南海展示軍力。他強調，安全是國家成功的重要條件，政府因而宣布將在2030年或之前提高國防預算至國內生產總值的2.5%，將是冷戰結束後最大增幅，資金來自削減公務員人數等。他又重申將推動新形態的「國民役」，增加集體歸屬感和使命感，確保危機發生時所有人立場一致。

揚言削國民保險供款 其政綱另提出，在2030年或之前每年減稅172億英鎊（約1,713億港元），國民保險供款率調低兩個百分點，向自住房屋首購人士提供優惠的印花稅免稅額度，而且不會提高入息稅和消費稅。辛偉誠亦承諾將移民人數減半，並逐年下調。英媒指今年年初起，保守黨政府已兩次下調國民保險供款率，第一次從12%降至10%，之後降至8%。在野工黨批評辛偉誠有關承諾已「超出了國家的承受範圍」。

工黨支持度大幅領先 工黨將於今日公布競選政綱，在距離7月4日舉行的英國議會下院選舉還有不到3周的時間，其民調支持度目前大幅拋離保守黨，當中生活成本高企是選民扔棄保守黨的重要原因。分析預計，工黨將獲得有史以來最大的多數席位。本報綜合報道