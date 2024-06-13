美4教師在華遇刀煞襲擊 白宮表關切

【本報綜合報道】美國康奈爾學院受邀在北華大學授課的4名交換教師，周一在吉林北山公園遊覽時，遭一名男子持刀襲擊受傷。吉林市公安局船營分局周二通報疑犯身份，稱他於案發當日已被抓獲。美國官員對襲擊事件表示擔憂，國務院正與地方當局聯繫並注視事態發展。

吉林警通報疑犯身份 吉林市公安局船營分局表示，周一早上11時49分接報，吉林市船營區北山公園發生傷人案件，民警到場立即將傷者送醫救治，並迅速抓捕55歲男疑犯崔××。調查指，崔××是吉林市龍潭區人，當日在公園走路時與一名外籍人士發生碰撞，遂持刀刺傷該外籍人士和3名同行外籍人士，以及上前阻止其行兇的一名中國籍遊客。傷者均得到妥善醫治，無生命危險，案件偵辦等相關工作正在進一步開展。

白宮國家安全顧問沙利文在社交平台發文，對事件深表關切，稱政府一直與受害者和中方保持聯繫，確保滿足受害者的需求並採取適當的執法措施。美國駐華大使伯恩斯亦對事件感到憤怒和不安，稱一名美國領事官員已經在吉林探望4名受害者。另外對於中方稱是「偶發事件」，有網民質疑為何「逛公園還隨身帶刀」。