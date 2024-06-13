發展中國家育新機 王毅提3看法

出席「金磚+」會議

王毅會上提到，烏克蘭危機和加薩衝突延宕，網絡安全、氣候變化等挑戰接踵而至，個別國家為維護單極霸權地位，糾集盟友大搞單邊制裁、高築保護主義壁壘，把經濟金融手段工具化武器化，新興市場和發展中國家群體性崛起，極大推動了世界多極化進程，「全球南方」不再是沉默的大多數，而是覺醒的新力量。在烏克蘭問題上，中方主張在條件成熟時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、公平討論所有和平方案的真正的國際和會；在巴勒斯坦問題上，中方堅定與阿拉伯國家站在一起，全力爭取加薩地區立即永久停火，實現巴勒斯坦獨立建國。