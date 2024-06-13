發展中國家育新機 王毅提3看法
【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外交部長王毅周二在俄羅斯下諾夫哥羅德出席金磚國家同發展中國家外長對話會（金磚+），金磚10國與泰國、越南、白羅斯、古巴等12個發展中國家交流。王毅就發展中國家於變局中開新局、在危機中育新機提出3點看法，包括維護普遍安全，攜手應對挑戰；堅持發展優先，匯聚進步合力；堅持公平正義，完善全球治理。
出席「金磚+」會議
王毅會上提到，烏克蘭危機和加薩衝突延宕，網絡安全、氣候變化等挑戰接踵而至，個別國家為維護單極霸權地位，糾集盟友大搞單邊制裁、高築保護主義壁壘，把經濟金融手段工具化武器化，新興市場和發展中國家群體性崛起，極大推動了世界多極化進程，「全球南方」不再是沉默的大多數，而是覺醒的新力量。在烏克蘭問題上，中方主張在條件成熟時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、公平討論所有和平方案的真正的國際和會；在巴勒斯坦問題上，中方堅定與阿拉伯國家站在一起，全力爭取加薩地區立即永久停火，實現巴勒斯坦獨立建國。
王毅認為，全球性挑戰需要國際社會共同應對，分裂沒有出路，要恪守安全不可分割原則，尊重各國主權和領土完整，堅持政治解決熱點問題，推動以對話解爭端。他亦提出，共同反對將經濟問題泛政治化，維護全球產供鏈穩定暢通；並捍衞真正的多邊主義，歡迎更多志同道合的夥伴加入金磚大家庭。王毅當日另與其他與會外長交流，並會見泰國外長瑪里，稱中方願同泰方加強高層交往，密切各領域合作，推進中泰鐵路等大項目，早日實現中老泰聯通發展構想。
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