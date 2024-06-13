選前捲法律醜聞 拜特尷尬度相若

【本報綜合報道】美國今年11月舉行大選，兩名主要參選人各自面臨法律醜聞，其中前總統特朗普向艷星支付掩口費被判罪成，現任總統拜登則因兒子亨特非法擁槍罪成而受牽連，兩場全美高度關注的官司料直接影響二人的選情，令大選再添變數。另有民調顯示，全球來看拜登較得民心，但最不支持其處理加薩戰爭的方法。

全球計算 拜登較得民心 分析指，對民主黨來說，亨特一案的審判時機顯然不太合時宜，該黨原打算在特朗普被定罪、成為美國史上首位重罪犯前總統一事上大做文章。亨特案可能影響其父的選情，成為共和黨對付民主黨的政治武器，轉移公眾對特朗普官司的關注。媒體形容，亨特罪成意味拜登第一家庭成員中有罪犯，尷尬程度不下於等候判刑的特朗普，令拜登忙於處理中東問題之際還要分心關注這些官司。

美國民調機構皮尤研究中心周二發布新民調結果，34個國家中43%的人相信拜登在國際事務上會做正確的事，但57%的人不贊成他處理中東戰爭的方式。10個國家的大多數受訪者對拜登有信心，他最受歡迎的國家依次是菲律賓、肯尼亞、波蘭，支持率均有70%或以上。調查亦顯示，雖然拜登的受歡迎程度高於特朗普，但去年以來21個國家中有14國對拜登的支持度有所下降。