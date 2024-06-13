美總統子非法持槍 3項罪成 史上首例

拜登稱接受判決 特朗普指轉移公眾視線 美國總統拜登之子亨特2018年10月買槍時隱瞞吸毒，在特拉華州聯邦地區法院被控兩項虛假陳述和一項非法管有槍械罪名，陪審團周二裁定他上述3項罪名成立，令他成為美國史上首名被判有罪的現任總統子女。拜登臨時改變行程，同日飛往特拉華州威爾明頓與亨特見面，並給予他擁抱。拜登的競選對手、前總統特朗普競選團隊發聲明稱，今次案件只不過是轉移大眾注意力，從而忽略「拜登犯罪家族犯下真實罪行」。

報道指，54歲的亨特聞判後僅輕輕點了點頭，之後拍了拍代表律師的肩膀，及與家人和朋友擁抱。他其後在妻子科恩（Melissa Cohen）及第一夫人吉爾陪同下步出法院。亨特其後發聲明，表示對判決感到失望，但他更感激家人的愛和支持。他的律師表示，會繼續「積極應對」亨特面臨的所有法律挑戰，但未有明言會否上訴。

倘上訴 大選數周前審理 拜登隨後發聲明回應稱，正如他上周所言，會接受判決結果；強調他和其妻吉爾會一直跟亨特和他們的家人站在一起，「沒有甚麼會改變這件事」。拜登表示，他是總統也是父親，他與吉爾同樣愛兒子，並以兒子為傲；又稱那些看着家人對抗毒癮並在恢復過程中日益強大和堅韌，這些家庭很能理解這種感受。拜登之後趕往與亨特見面後，下車隨即給予對方擁抱，手放在其背上長約5秒鐘，接着也跟媳婦科恩和孫兒擁抱。拜登表示接受判決結果，如亨特上訴，他也會尊重司法程序。

據報道，亨特計劃提出上訴，一般是在判決後約120天審理，屆時將是美國11月大選的前數周。亨特最高可面臨25年監禁及罰款75萬元（美元‧下同，約585萬港元）。然而，有陪審員向美媒透露，商議裁決期間他們沒有考慮量刑，個人不認為他應該入獄。

案件源於亨特2018年染上重度毒癮期間，所購買的一把點38口徑左輪手槍。他被指在填寫購槍文件時謊稱沒有非法使用毒品，面對兩項不實陳述罪；第3項控狀則指他非法持有這把槍。

另在加州被控多項重罪 此外，亨特另在加州面對3項重罪和6項逃稅罪，指控他在2016年至2019年期間未繳納140萬元（約1,092萬港元）的稅款，並花數百萬美元購買毒品、豪車等。

拜登的競選對手前總統特朗普的競選團隊就亨特裁決發表聲明，聲稱今次案件只不過是轉移大眾注意力，從而忽略「拜登犯罪家族犯下真實罪行」，包括從中國、俄羅斯和烏克蘭騙取了數千萬美元，不過美國傳媒指出，沒有證據顯示有關指控屬實。

特朗普涉於2016年總統選舉期間，偽造商業紀錄向色情片女星斯蒂芬妮等人支付掩口費一案，上月被判罪名成立，令他成為首位刑事指控入罪的美國前總統。他和多名共和黨人紛紛批評司法系統被武器化。有意見認為，民主黨將藉此次亨特案件的裁決，證明拜登沒利用司法系統達至政治或個人目的。本報綜合報道