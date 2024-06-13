食品公司推魔鬼式軍訓 強度過大捱轟

泥濘地做掌上壓 60公里負重徒步 內地一間食品公司因組織管理培訓生入職後接受魔鬼式軍訓，引發外界質疑。有律師指，如果軍訓被視為工作的一部分，那麼訓練的強度應符合勞動安全、健康等方面的法律規定，如果公司沒有充分告知員工軍訓的具體內容和強度，則涉嫌侵犯員工的知情權。

內媒周二報道，總部設於河北的食品公司今麥郎自2019年至今已經舉辦了18期新進員工特訓營，今年有77名員工參與訓練，他們被分成8個小組，不僅需要在滿是泥濘的地上做掌上壓，還需要進行60公里的負重徒步；而所有人亦需要背上帳篷等必需品，先徒步20公里，之後再爬山去山頂露營。

在30℃的高溫下，每個隊伍只分到兩瓶水，很多人在途中都出現明顯的中暑迹象，並在特訓結束後抱怨強度過大。

參與訓練的管培生職位培養期有6個月，結束後一般會朝管理儲備幹部或技術儲備幹部的工作方向定崗。

無事前告知具體訓練內容 在正式培養期開始前，由公司人事部門通知員工，需要到總部參加一個特訓，聲稱遵循自願原則，但對於具體的訓練內容，員工事前並不知曉。本報綜合報道