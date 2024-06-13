新冠變種株升溫 台一周增328中重症

【本報綜合報道】台灣近3個月沒有爆發新冠疫情，疾病管制署周二表示，境內上周暴增328宗新冠本土確診中重症病例，較前一周大增25%，另多20人疫歿。疾管署發言人曾淑慧表示，去年疫情緩和時每10萬人有1.47人次染疫，目前觀察增至1.53人次，因此研判進入流行期。

曾淑慧表示，今次屬於第6波Omicron變種株疫情，評估可能會持續升溫，直到8至9月才會逐漸下降，國際疫情也在上下波動，加上境內有變種株變化，相對影響疫情。疾管署近4周變種株監測統計資料顯示，本土及境外檢出變種株均以JN.1為多，分別佔64%及59%，近期呈緩降，KP.2及KP.3的佔比則略升。

高雄男染本土登革熱 疾管署另公布，上周新增一宗本土登革熱病例，打破連續5周本土零病例。患者為居住在高雄市鳳山區的20多歲男子，上周四開始出現發燒、肌肉痠痛等症狀，翌日就醫，經通報及採檢送驗後確認為登革熱病例，其密切接觸者目前無症狀。另外，台灣上周亦錄得3宗印尼輸入個案。