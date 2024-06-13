店員洗手盆沖腳 飲品企業遭約談
【本報綜合報道】北京市朝陽區潘家園蜜雪冰城分店店員於洗手盆洗腳，事件引起關注。朝陽區市場監管局昨日發布檢查通報，執法人員已責令分店立即全面清潔和消毒，並約談蜜雪冰城總部，提示應加強培訓、強化員工安全意識、加大巡查力度及規範生產經營行為。
朝陽區市場監管局表示，分店負責人承認員工於操作過程中意外燙傷腳部後沖洗緊急處置，執法人員翻查閉路電視片段後確認屬實。由於員工於操作區水池內沖洗腳部的行為違反了食品安全操作規範，執法人員責令分店立即全面清潔和消毒，消除食品安全隱患。目前分店已停業，局方將持續跟進整改工作等相關情況。蜜雪冰城在約談過程中提供當日閉路電視紀錄、涉事員工腳部燙傷照片及北京市朝陽區勁松第二社區健康服務中心的診斷證明。
市監局將推專案強化食安
下一步，朝陽區市場監管局將持續推動「清涼一夏」專案行動，不斷強化食品安全監管力度，督促企業嚴格落實主體責任，規範生產經營行為，保障消費者「舌尖上的安全」。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：