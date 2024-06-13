店員洗手盆沖腳 飲品企業遭約談

朝陽區市場監管局表示，分店負責人承認員工於操作過程中意外燙傷腳部後沖洗緊急處置，執法人員翻查閉路電視片段後確認屬實。由於員工於操作區水池內沖洗腳部的行為違反了食品安全操作規範，執法人員責令分店立即全面清潔和消毒，消除食品安全隱患。目前分店已停業，局方將持續跟進整改工作等相關情況。蜜雪冰城在約談過程中提供當日閉路電視紀錄、涉事員工腳部燙傷照片及北京市朝陽區勁松第二社區健康服務中心的診斷證明。