河南發乾旱預警 16市持續受災

神州多地迎高溫 石家莊41.2℃ 河南省氣候中心昨日早上8時發布乾旱橙色預警，安陽、鶴壁、焦作、開封、洛陽、漯河、南陽、平頂山、濮陽、商丘、新鄉、信陽、許昌、鄭州、周口、駐馬店16個地級市，72個國家級氣象站監測氣象乾旱達到重旱等級以上，並已持續10天。

預計直至下周四，上述地區及周邊乾旱天氣及乾旱範圍將進一步發展。河南省氣候中心提醒，政府及相關部門依職責做好防禦乾旱的緊急工作。

啟用緊急備用水源 相關部門啟用緊急備用水源，調度轄區內一切可用水源，優先保障城鄉居民生活用水及牲畜飲水。限制非生產性高耗水及服務業用水，並保障主要農作物灌溉用水，氣象部門適時人工增雨。河南省氣象台同日發出高溫紅色預警，廣泛地區迎來37至40℃以上高溫，促請民眾注意防暑降溫。河北省氣象台繼續維持高溫紅色預警，保定、廊坊以南地區最高氣溫達37至40℃，部分地區上探41至43℃。

中央氣象台表示，河北、北京中南部、天津、山西中南部、陝西中部、河南、山東、安徽北部及新疆沿天山一帶，周二出現35至39℃高溫天氣。其中，河北石家莊以41.2℃成為今年繼海南海口後，第二個突破40℃的省會城市。氣象專家提醒，北部大範圍高溫還要持續，河北中南部、河南北部是高溫中心。 南方今日起新一輪暴雨來襲，降雨區域和前期高度重疊，需警惕持續降雨可能引發的次生災害。本報綜合報道