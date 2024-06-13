6月13日(四)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月13日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
華女遊希臘玩滑翔傘墮海亡
一名43歲中國女遊客周一在希臘萊夫卡達島度假時，玩滑翔傘期間墮海溺斃。中國駐希臘大使館工作人員周二證實，死者是中國公民，使館正協助處理相關事宜。有目擊者表示，滑翔傘墮入大海時，衝擊力使綁在女子身上的繩索將其拉入水中。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240613-0613_00178_010/華女遊希臘玩滑翔傘墮海亡
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc