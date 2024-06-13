華女遊希臘玩滑翔傘墮海亡

一名43歲中國女遊客周一在希臘萊夫卡達島度假時，玩滑翔傘期間墮海溺斃。中國駐希臘大使館工作人員周二證實，死者是中國公民，使館正協助處理相關事宜。有目擊者表示，滑翔傘墮入大海時，衝擊力使綁在女子身上的繩索將其拉入水中。（綜合報道）