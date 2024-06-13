越南主席晤華大使 冀妥善處理海洋爭端
【本報綜合報道】越南國家主席蘇林周二在主席府會見中國駐當地大使熊波，表示希望中方能妥善處理海洋爭端並尊重各國利益。中方發布的消息未有提及海洋問題，熊波表示中方堅定支持越南保持穩定，加快發展，願維護雙方共同戰略利益，推動具有戰略意義的中越命運共同體建設走深走實。
表明華屬對外關係頭等優先
越南官媒周二通報，蘇林在這次會面中表示，雙方應該尊重彼此的正當利益，積極尋找符合《聯合國海洋法公約》等國際法的妥當處理措施。他強調，雙方需認真落實各國高層共識，更好管控解決海上分歧；亦表明發展對華友好合作關係，仍是越南對外關係的頭等優先。越南外交部上周曾表示，對中國科考船在其專屬經濟區內的活動深感不安。
據中方通報，蘇林在會上指出當前國際地區形勢深刻複雜演變，雙方比任何時候都更需要加強團結合作，維護共同戰略利益。越方願與中方保持高層密切往來，推動各領域合作提質升級，加快跨境鐵路等基礎設施互聯互通，加強傳統友好宣傳，更好管控分歧，推動越中全面戰略合作夥伴關係行穩致遠。
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