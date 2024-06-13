越南主席晤華大使 冀妥善處理海洋爭端

【本報綜合報道】越南國家主席蘇林周二在主席府會見中國駐當地大使熊波，表示希望中方能妥善處理海洋爭端並尊重各國利益。中方發布的消息未有提及海洋問題，熊波表示中方堅定支持越南保持穩定，加快發展，願維護雙方共同戰略利益，推動具有戰略意義的中越命運共同體建設走深走實。

表明華屬對外關係頭等優先

越南官媒周二通報，蘇林在這次會面中表示，雙方應該尊重彼此的正當利益，積極尋找符合《聯合國海洋法公約》等國際法的妥當處理措施。他強調，雙方需認真落實各國高層共識，更好管控解決海上分歧；亦表明發展對華友好合作關係，仍是越南對外關係的頭等優先。越南外交部上周曾表示，對中國科考船在其專屬經濟區內的活動深感不安。