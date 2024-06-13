美逾23億對台軍售 北京斥分裂促收手

國台辦發言人陳斌華昨日回應美國日前批准3億美元（約23.4億港元）對台軍售案，以及有傳美國國防部成立「秘密小組」加速對台軍援協調。他敦促美方停止售台武器，停止武裝台灣。

陳斌華表示，不管是「軍售」、「軍援」還是其他甚麼名目，都是想把戰火引向台灣，用心險惡。中方敦促美方停止售台武器，停止武裝台灣，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。民進黨當局妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，只會將台灣推向兵凶戰危險境，給台灣同胞帶來深重災禍。陳斌華重提，賴清德「5‧20」講話是一篇徹頭徹尾的「台獨自白」，引發了島內各界對未來4年台海形勢更加緊張動盪的憂慮。他指出，要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，是台島內主流民意。賴清德當局自說自話、欲蓋彌彰，再次證明其是島內主流民意的背叛者。

指民進黨搞教育去中國化 針對台軍警告，只要解放軍攻擊在航機艦、設施，以及任何飛航實體未經許可進入12海里「空、海域」，台軍就可以行使自衞權反擊。陳斌華強調，台灣是中國的一部分，何來所謂「自衞權」？民進黨當局妄想給維護捍衞國家主權和領土完整的正義行動「劃線設禁」，完全是不自量力。嚴正警告民進黨當局不要玩火。膽敢輕舉妄動，只會自取滅亡。

對於有台灣高中生日前接受內地官媒街訪，被問有關「中國史」的內容時，有考生稱，考試中只有一兩條題涉及「中國史」，也有學生稱不知「中國史是甚麼」。有台灣學者批評民進黨當局推「台獨課綱」，讓台灣學生「仇視、鄙視大陸」，應迅速設計新課綱。陳斌華指出，民進黨當局為謀求「台獨」，大搞「去中國化」。所推出的所謂教改政策和「台獨」課綱，刻意歪曲歷史，妄圖割斷兩岸歷史連結，不僅剝奪台灣青年學習本民族文化、了解本民族歷史的正當權利，荼毒台灣年輕一代，讓台灣同胞成為精神和文化上的無根浮萍，也煽動兩岸敵意、破壞兩岸和平，為台海形勢緊張動盪種下禍根。他又表示，歡迎台灣同胞特別是青年學生到大陸實地感受中華文化魅力，尋找文化根脈，補上在台灣沒有上的課。本報綜合報道

陳斌華