iOS 18登場 Vision Pro 6‧28在港發售

iPad推出官方計數機

iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia除了可引入Apple Intelligence使用外，還添加不少提升便利性及使用體驗的功能，如iOS 18的應用程式圖標新增了深色模式，用家亦可將圖標自定義成與桌布相符的色調，還可將個別應用程式上鎖或隱藏，而用戶必須再以FaceID等形式登入，才會顯示上鎖程式的內容；iPadOS 18則終於能使用官方計數機的應用程式，並連同Math Notes推出，另增添了智能手寫功能，能自動改善用家在iPad上書寫的筆迹；macOS Sequoia則新增了iPhone Mirroring功能，能在Mac機上直接顯示iPhone畫面，用家可直接在Mac機操作iPhone裏的應用程式。