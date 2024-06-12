蘋果AI亮相乏兼容 僅支援兩款iPhone

美國蘋果公司本港時間昨日凌晨1時在加州總部舉行全球開發者大會，歷時接近兩小時。一如預期，蘋果公司推出名為「Apple Intelligence」的自家人工智能（AI）系統，將支援iPhone、iPad及Mac機，但並非所有型號均適用。

Apple Intelligence會從語言、圖像、動作、私人內容等方面學習用家的使用習慣，所有操作都只會在用家手上的硬件完成，絕不會放上雲端處理，用家對於私隱情報更安心。不過相對地，能夠支援AI的硬件亦有一定要求，只限A17及更先進的核心才可使用。換句話說，目前能體驗蘋果AI的手機只有iPhone15 Pro及iPhone15 Pro Max兩款機型。

與Chat GPT合作 Siri功能提升 人工智能助理軟件Siri功能亦有提升，可控制更多應用程式內功能，更可跨應用程式工作。Siri亦將更靈活了解用家聯絡人情報，例如可以問：「我約了某人何時食飯？」Siri會幫用家在短訊及電郵尋找相應資料，如果看到約會的時間及地點，可再進一步詢問Siri關於車程、路線等情報。另外，Siri將正式與Chat GPT合作，Siri會成為用家與GPT-4o之間溝通的橋樑，若Siri有無法解決的問題，則會請示用家是否要提問GPT-4o。

今年內推出 暫得英文版本 Apple Intelligence將於今年秋季以iOS 18、iPadOS 18及macOS Sequoia推出英文Beta版本，可供相應用戶免費使用，當中部分功能、軟件平台及其他語言將在明年逐步推出。目前Apple Intelligence和Siri的新功能暫時僅支援英文，並於今年內在美國推出。本報綜合報道

蘋果公司舉行年度全球開發者大會。 Siri正式與Chat GPT合作，為用家解難。 macOS Sequoia新增iPhone Mirroring功能，可在Mac上遙距使用iPhone。 AI可以為用戶清除相片中不需要的元素。 部分遊戲大作將登陸蘋果公司平台。 用家可透過輸入指令，以AI製作各種圖案。 iPadOS加入官方計數機應用程式，Math Notes功能可作較複雜計算。