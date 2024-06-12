安理會通過 呼籲加薩停火

哈馬斯稱接受決議 以堅持全面勝利 聯合國安理會周一以14票贊成、0票反對、1票棄權通過呼籲在加薩地帶實現停火的決議。巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯高級官員祖赫里周二表示，哈馬斯接受安理會關於加薩停火的最新決議，並願就相關細節談判。惟以色列總理內塔尼亞胡重申，致力爭取全面勝利，在實現消滅哈馬斯前不會停戰。

哈馬斯要求以撤出加薩 安理會15個成員國經過6天的談判，美國於周日最終確定了決議文本。通過決議需要至少9票贊成，而中、英、美、法、俄5個常任理事國均不否決才能通過。表決時只有俄羅斯投棄權票。拜登上月31日提出了一項三階段停火計劃，他稱這是以色列的提議。一些安理會成員質疑以色列是否接受結束加薩戰鬥的計劃。決議草案對新的停火提議表示歡迎，指以色列接受提議，並呼籲哈馬斯也接受，敦促雙方毫不拖延、無條件地全面執行其條款。

安理會還詳細介紹該提議，並指出如果第一階段的談判耗時逾6周，只要談判繼續，停火仍將繼續。安理會在3月要求立即停火並無條件釋放哈馬斯扣押的所有人質。幾個月來，美國、埃及和卡塔爾的談判人員一直在試圖調解停火。哈馬斯表示，希望永久結束加薩地帶的戰爭，並要求以色列撤出加薩。

中國常駐聯合國代表傅聰表示，立即實現永久停火是中方和安理會成員連續幾個月來的強烈呼籲，也是深陷苦難中的加薩民眾最迫切的期盼。從制止更多殺戮、緩解人道災難的迫切需求出發，中方對決議草案投了贊成票。傅聰強調，安理會的所有決議都具有法律約束力，都應該全面有效執行。中方希望提案國為推動實現立即永久停火作出真誠努力。中方將繼續同各方一道，推動早日平息加薩戰火，推動巴以問題早日回到落實「兩國方案」的正確軌道上來。本報綜合報道

內塔尼亞胡 以軍續在加薩行動。