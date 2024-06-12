王毅晤伊朗代外長 談兩國關係發展

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外交部長王毅周一在俄羅斯下諾夫哥羅德會見伊朗代外長巴蓋里。王毅表示，當前中伊關係處在承前啟後關鍵階段，中方願同伊方一道，以戰略眼光看待中伊關係，把握好兩國關係發展大方向，紮實推進各領域務實合作，全面深化在地區和國際事務中的協調配合，為促進地區和世界和平穩定作出更大貢獻。

王毅再次對伊朗總統萊希、外長阿卜杜拉希揚在直升機事故中不幸遇難表示哀悼。王毅表示，在雙方共同努力下，中伊關係保持健康穩健發展，這得益於雙方源遠流長的傳統友誼和高度政治互信。中方將繼續支持伊朗和沙特阿拉伯推進改善關係進程，實現地區持久睦鄰友好。

巴蓋里表示，伊朗致力於加強同中國的戰略關係，密切各領域合作，推動兩國關係不斷取得新進展，當前國際形勢下，發展好伊中關係不僅造福兩國人民，也有利於地區和世界的和平穩定，有利於構建更加公平合理的國際秩序，維護發展中國家的正當權利。

同日會見巴西外長推動合作 王毅同日會見巴西外長維埃拉。王毅指中巴關係應把握戰略性、增強互利性、彰顯全面性，朝着構建中巴命運共同體的方向共同努力，推動兩國發展戰略深度對接。維埃拉表示，巴方讚賞中方為推動金磚合作發揮積極作用，重視中國在國際事務中的影響力，支持中方提出的重大倡議。