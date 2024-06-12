烏重建會議前夕 負責局長辭職

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基抵達德國，參加昨天至今天舉行的烏克蘭重建會議。不過，烏克蘭國家重建和基礎設施發展局局長納伊耶姆（Mustafa Nayyem）周一宣布請辭，指摘官僚主義系統性阻撓他的工作。

不滿官僚主義拖延工程 烏克蘭重建會議於柏林舉行，多國政府官員、公司和組織與會，討論解決烏克蘭當前重建需求。澤連斯基指出，面對俄羅斯恐怖空襲，對烏克蘭能源產業的緊急解決方案將是首要任務。

澤連斯基會與德國總理紹爾茨會晤，討論軍事援助烏克蘭、擴大防空能力和聯合武器生產等問題，並計劃參觀訓練烏克蘭軍人的德國軍事基地。

納伊耶姆周一在社交網請辭，不滿部門自去年11月起不時受到反對、阻力和人為障礙，例如維修道路預算完全取消，正在審批的防護結構、防禦工事或維修撥款申請遭6至8次駁回，並附有荒謬評論，拖延數月之久，導致部分地區工程完全停滯，他同時不滿部門大多數僱員減薪最多68％。

烏克蘭國防部長烏梅羅夫周一簽署法令，任命武裝部隊副總司令蘇哈列夫斯基（Vadym Sukharevskyi）兼任無人系統部隊指揮官。澤連斯基今年2月簽署法令成立上述無人機部門，建立專門無人機部隊，加強培訓，推進無人機系統化使用，提高產量和推動創新。蘇哈列夫斯基的副總司令職位，正是負責無人系統和發展無人機。