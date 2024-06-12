亞速旅通過人權審查 獲允使用美援武器

烏特種部隊 前身涉新納粹主義 美國國務院周一宣布，將撤銷烏克蘭國民警衞軍亞速旅長達10年禁用美援武器的限制。惟國務院發言人拒絕透露制裁解除時間，以及亞速旅是否已接收美國武器。

聲明指，美國國務院全面審視後，烏克蘭第12特種亞速旅已通過《萊希法》審查，沒有發現侵犯人權證據。亞速旅前身是2014年成立的亞速營，此前禁止參與美軍組織的訓練，烏克蘭官員視爭取撤銷禁令為首要任務，他們主張假如亞速旅獲得美國裝備，前年防守馬里烏波爾亞速鋼鐵廠時可更有效作戰。

稱結構有別 限制不適用 與美國國務院審查程序不同，美國撥款法案禁止亞速營接受美援。有美國官員表示，亞速營結構有別於2015年納入烏克蘭國民警衞軍的亞速旅，因此限制並不適用於亞速旅。《萊希法》前美國佛蒙特州聯邦參議員萊希（Patrick Leahy）起草及命名，禁止美國向有明確侵犯人權證據的外國部隊提供軍事援助。

亞速營於2014年起參與頓巴斯戰爭，核心戰士是極端民族主義、新納粹主義組織活躍成員和前成員，同時包括極右翼足球流氓。亞速旅不少成員曾展示象徵納粹主義的紋身和標誌，並使用帶有狼鈎圖案的旗幟，它是二戰德國黨衞軍第2裝甲師的代表符號。亞速旅前年在亞速鋼鐵廠向俄軍投降，目前仍有逾900名俘虜留在俄羅斯。去年有超過5,000名新兵加入亞速旅，他們由亞速鋼鐵廠之役的幸存者面試和訓練。

美國北約被指支持在俄恐襲 此外，俄羅斯國家反恐委員會主席、聯邦安全局局長博爾特尼科夫昨天表示，自特別軍事行動展開以來，執法機構在俄羅斯中部挫敗134宗恐襲和破壞陰謀，並制止了32個恐怖組織活動。博爾特尼科夫稱，敵人在美國和其他北約成員國支持下，加強在俄羅斯境內的恐襲和破壞活動，試圖引發居民恐慌及削弱俄軍資源。本報綜合報道