朝兵侵軍事分界線 聞韓鳴槍即撤退

隔兩日始公布 韓料草木繁茂難看記號 南韓聯合參謀本部昨日公布，北韓士兵周日侵犯南北韓軍事分界線南韓一側，在南韓軍方警告並鳴槍示警後撤退。韓方正密切監視北韓軍隊動向，按照作戰流程採取必要措施。有分析指，韓方或出於避免局勢進一步升級，在事發兩天後才公開相關內容。

聯合參謀本部官員指，超過10名在兩韓非軍事區作業的北韓士兵，於當地時間周日中午12時30分短時間越過軍事分界線，距離少於50米。南韓士兵鳴槍示警後，北韓士兵立即向軍事分界線以北退回。韓方推測，北韓士兵使用鎬頭等工具作業時迷失方向，才越過軍事分界線。據悉，越過軍事分界線的朝軍約20至30人，大多數人手持作業工具，部分處於武裝狀態。

韓聯參公報室室長李誠俊昨日在例行記者會上表示，非軍事區目前草木繁茂，難以看清軍事分界線的標記。朝軍在沒有路的情況下撥開植被南下，韓軍在其接近軍事分界線之前就發現了相關動向。李誠俊表示，由於朝軍在韓軍予以警告後立即北上撤退，認為朝軍並無侵犯軍事分界線的意圖。

韓或憂升級局勢 北韓士兵越過軍事分界線當天，正是南韓針對北韓放出垃圾氣球而進行擴音廣播之日。分析認為，南韓聯合參謀本部兩天後公開相關情況，是為避免緊張局勢進一步升級。另就朝軍對韓軍重啟喊話一事的反應，李誠俊指，北韓已在相關地點安裝對韓喊話擴音器，但目前未曾聽到朝方對韓喊話。

另一方面，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）周一公開攝於今年3月、約15至20個北韓彈道導彈作戰基地和支援設施的衞星圖片，指北韓過去5年間多次改建大部分彈道導彈基地，重點更換過時住屋和改善伙食，反映北韓努力提升負責戰略導彈的人民軍戰略軍地位。

位於慈江道和坪郡檜中里、兩韓非軍事區以北338公里處的後方導彈作戰基地，近年增加景觀美化、夷平一座建築和增加數座紀念碑。位於非軍事區以北52公里葛骨洞的前沿導彈作戰基地，則增加了導彈訓練發射台。

研究人員分析認為，多個彈道導彈作戰基地出現變化的時間和性質表明，北韓正努力繼續提高戰略軍官兵及其家屬的生活質素和士氣，屬於北韓領袖金正恩不斷努力提升戰略軍地位和改善其戰備狀態的一部分。本報綜合報道