巴士撞車剷行人路 1死8傷

【本報綜合報道】天津市濱海新區周一晚上有巴士失控，撞向停在路旁的兩輛私家車及多名行人，造成一死8傷。經初步調查，巴士司機駕車駛至事發地時突發身體不適，導致車輛失控。事故調查和善後處置等工作正在進行中。

司機駕車突不適出事

網傳現場畫面顯示，行人路旁有樹木倒下，壓着一輛紅色私家車，一輛巴士與另一白色私家車碰撞後剷上行人路並停下，白色私家車車尾與巴士車頭損毀嚴重，現場多人受傷。事發地附近一名商戶表示，當晚在店內聽到「嘭」一聲，走出門發現一輛向西行的巴士剷上行人路，車頭擋風玻璃已撞碎，白色私家車的車尾箱被撞毀，路邊樹木也被撞倒。