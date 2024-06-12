巴士撞車剷行人路 1死8傷
【本報綜合報道】天津市濱海新區周一晚上有巴士失控，撞向停在路旁的兩輛私家車及多名行人，造成一死8傷。經初步調查，巴士司機駕車駛至事發地時突發身體不適，導致車輛失控。事故調查和善後處置等工作正在進行中。
司機駕車突不適出事
網傳現場畫面顯示，行人路旁有樹木倒下，壓着一輛紅色私家車，一輛巴士與另一白色私家車碰撞後剷上行人路並停下，白色私家車車尾與巴士車頭損毀嚴重，現場多人受傷。事發地附近一名商戶表示，當晚在店內聽到「嘭」一聲，走出門發現一輛向西行的巴士剷上行人路，車頭擋風玻璃已撞碎，白色私家車的車尾箱被撞毀，路邊樹木也被撞倒。
他又指，事發後地上躺着至少3人，一名女子大腿流血，巴士上坐着不少乘客。數分鐘後，救護車、公安、交警部門和消防部門趕到現場，現場拉起警戒線。
濱海新區公安局周二凌晨通報，事發於周一晚8時40分許，現場為杭州道與防震路交界，公安、衞健、應急等部門接報後迅速開展救援處置等工作，52歲男巴士司機楊××被當場控制。
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