傳銷公司不滿受罰 反告縣府無權管轄

【本報綜合報道】福建省寧德市壽寧縣一間公司因涉嫌通過應用程式（App）傳銷，去年遭湖北省黃岡市羅田縣市場監管局「天價」行政處罰。內媒周一報道，涉事公司認為其非在羅田縣經營，當地政府因此無管轄權，公司已起訴羅田縣政府及市場監管局。

註冊地去年遷至福建

羅田縣市監局前年6月接獲民眾舉報，指恒諾世佳（寧德）健康管理有限公司（下稱恒諾世佳）涉嫌傳銷，經調查情況屬實後，遂沒收違法所得5,099萬元（人民幣‧下同，約5,596萬港元）、罰款150萬元（約165萬港元）。縣市監局主張當地民眾是恒諾世佳App登記用戶，且恒諾世佳在羅田縣發展下級用戶，故有管轄權。恒諾世佳則認為，其公司與下載App用戶只是客戶與消費者的關係，恒諾世佳非法律規定經營者，故羅田政府無管轄權。