上海公廁刷臉取紙擾民 促加強監管保私隱

上海部分公共廁所在提供免費廁紙時，因要求關注社交平台公眾號、刷臉辨識等，引發民眾不滿，擔憂可能造成個人私隱外洩。有民眾呼籲，所有使用人臉辨識機器的相關商家、物業，都應將人臉資訊收集的方式以及使用的用途向受眾明確告知，希望有關部門能加強監管，保護公民個人私隱不受侵犯。

來自江蘇的李先生日前乘坐高鐵前往上海出差，在虹橋高鐵站地鐵售票處旁的男廁找到一台掃碼取紙機，上面貼有「免費取紙輕鬆兩步」的宣傳單，提示需掃碼後長按識別並關注社交平台公眾號才能取紙。市民吳女士則反映，她在虹口區魯迅公園西門草坪附近的公廁裏，發現人臉辨識供紙機，遊客想要取紙就要刷臉。機器上沒有註明人臉辨識後相關資訊的用途，也沒有標註任何產品資訊。

刷臉初衷原為避免浪費 無獨有偶，徐匯濱江的一間公共廁所也有類似人臉辨識取紙機，機器屏幕上方寫有「請您注視這裏三秒自動出紙」，刷臉一次，機器吐出6張廁紙。廁所管理員介紹，該處人臉辨識供紙機已經安裝了很久，徐匯濱江附近幾個公廁都裝有同款機器。

有內地律師指出，刷臉取紙的初衷是為避免浪費，但人臉訊息屬於敏感個人訊息。根據《個人訊息保護法》，僅在具有特定的目的和充分的必要性，並採取嚴格保護措施的情形下方可處理敏感個人訊息，且應當取得單獨同意、書面同意或未滿14歲未成年人的監護人同意。

事實上，去年8月公布的《人臉識別技術應用安全管理規定（試行）（徵求意見稿）》提到，旅館客房、公共浴室、更衣室、衞生間及其他可能侵害他人隱私的場所，不得安裝圖像採集、個人身份識別設備。有律師表示，「儘管前述規定尚未正式施行，但也具有參考意義」。本報綜合報道