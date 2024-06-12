台南神壇辦參香 誤導關帝合婚天后

【本報綜合報道】台灣台南市有私人神壇近日舉辦的參香活動，在宣傳當中被指誤導善信關聖帝君與天后娘娘聯婚。神壇其後發文表示，對宣傳設計疏忽造成網民誤解，以及對天后宮所受困擾感到抱歉。

網民質疑逼天后冠夫姓 主祀關聖帝君的台南玉旨武玄壇周日前往北汕尾鹿耳門天后宮參香，該武玄壇提前於Facebook粉絲專頁發布參香活動宣傳，內容卻提及「合婚大囍」、「合婚大典」等用詞，並將天后娘娘改名為「天上關聖母」，被網民質疑宣傳內容誤導，另天后娘娘被冠夫姓亦不恰當。而武玄壇周日按原定計劃前往鹿耳門天后宮參香期間，因神轎內神尊胸前掛有紅色綵球，也惹來信眾不滿。最後鹿耳門天后宮人員出面了解，武玄壇人員把綵球取下才讓參香活動順利完成。

武玄壇人員向鹿耳門天后宮人員與信眾解釋，「合婚大典」是武玄壇依壇內主祀神明降旨舉辦的內部活動，分靈神尊前往鹿耳門天后宮會香僅是單純參香，沒有舉辦其他儀式，神尊掛綵球只是裝飾。鹿耳門天后宮則在Facebook發文指出，對武玄壇舉辦活動，海報宣傳資料未經鹿耳門天后宮授意，直接在網絡上分享，除譴責此行為，並希望大家不要將純粹媽祖（即天后娘娘）信仰，以言詞誤導信眾。