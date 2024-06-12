支教宣傳博同情 大涼山變公益生意場

【本報綜合報道】內地部分研學機構推出四川省涼山彝族自治州大涼山支教（即支援落後地區學校教育和教學管理工作）研學項目，將大涼山的孩子包裝為「尋求支教老師的學生」，聲稱7天就能拿到義工公益證書、鄉村助學研學報告，引發外界關注。有專家指，這些研學項目不僅涉嫌欺詐，還傷害大涼山孩子的情感，應當被明令禁止。

相關研學最貴4.4萬 相關支教研學項目價格普遍在8,000元（人民幣‧下同，約8,700港元）至1.1萬元（約1.2萬港元），個別較貴的甚至達到4萬元（約4.4萬港元）。項目宣傳影片經常出現大涼山的孩子身背乾柴走山路，以及生火煮飯等鏡頭，藉此放大悲情博取公眾同情。大涼山當地某公益組織負責人張華介紹，因為入行沒有技術、資金門檻，全國販賣商業支教研學的機構愈來愈多。

有業內人士指，公益支教需要兩情相悅，義工在具備專業技能的同時，也要契合受教地區的實際需求，有些個人或機構不合規甚至「賣慘式」販賣大涼山支教的行為，最終只會導致花錢的義工、大涼山的孩子都成為「公益生意鏈」的受害者。