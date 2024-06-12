下班接診情節雷同 網紅醫生認造假
【本報綜合報道】內地逾20名網紅醫生近期發布影片或文章，講述下班後額外接診患者的感人經過，但故事情節過於雷同，遭網民質疑造假。其中一名網紅醫生日前坦言內容是宣傳團隊「添油加醋」所致，拍攝時他只是照稿子念一遍。
學者指醫生違規同受罰
涉事影片或文章均以第一人稱自述，醫生聲稱下班後看到病人從外地趕來，雖然他們無預約輪候，但自己於心不忍病人苦等，於是決定違反工作規定為患者加插輪候號碼。部分影片有「僅為個例參考，如有不適，線下就醫」或「疾病治療和具體用藥請前往正規醫療場所就診，本影片僅作為醫學科普不作為診療依據，本影片不推廣任何藥物」等提示，但非註明內容為演繹或虛構。網紅醫生郭×上周六承認影片誇大，已要求團隊刪片。
有學者指，近年其他領域也出現過大量故事情節高度雷同的影片，後來被發現是編造劇本，誤導公眾信以為真，以此博取流量。他認為網紅醫生應承擔傳播真實訊息責任，自覺規避虛假、誤導資訊。如果發現違規行為，社交平台也應及時處罰。
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