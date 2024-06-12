下班接診情節雷同 網紅醫生認造假

學者指醫生違規同受罰

涉事影片或文章均以第一人稱自述，醫生聲稱下班後看到病人從外地趕來，雖然他們無預約輪候，但自己於心不忍病人苦等，於是決定違反工作規定為患者加插輪候號碼。部分影片有「僅為個例參考，如有不適，線下就醫」或「疾病治療和具體用藥請前往正規醫療場所就診，本影片僅作為醫學科普不作為診療依據，本影片不推廣任何藥物」等提示，但非註明內容為演繹或虛構。網紅醫生郭×上周六承認影片誇大，已要求團隊刪片。