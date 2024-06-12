美國4交換教師 吉林遊公園捱斬傷
【本報綜合報道】吉林省吉林市北山公園周一發生斬人事件，其中4名傷者為外國人。網上流傳現場畫面，傷者受傷倒地，身上和地上滿布血漬。外媒報道，全部傷者都是來自美國康奈爾學院的交換教師，美國國務院發言人表示密切關注情況。吉林市公安昨日表示，疑犯已經被捕。
另傷華客 疑犯被捕
內地多個社交平台周一傳出消息稱，吉林市北山公園正門有外國人遇襲受傷，現場畫面其後亦傳到外國社交平台。從網傳現場畫面所見，傷者倒臥在地上等待醫護人員救治，多人傷口集中在背部，其中一人的上衣染滿鮮血，也有人用手機打電話。目前，相關畫面已無法在內地社交平台上找到。吉林市公安昨日表示，案發在周一中午，55歲男疑犯在公園走路時，與一名外籍人士發生碰撞，於是持刀刺傷對方及3名同行外籍人士，以及上前阻止他行兇的一名中國籍遊客；疑犯當日被捕。
外媒報道傷者是教師，來自美國艾奧瓦州私立學院康奈爾學院，該校派教師赴華，是與吉林北華大學長期合作的一部分。兩所院校的教師上周末在事發公園遊覽時遇襲，受害者家屬表示，遇襲各人無生命危險。艾奧瓦州眾議員米勒-米克斯（Mariannette Miller-Meeks）也在社交平台證實事件，表示正跟美國大使館合作，確保傷者得到治療，並安全離開中國。中國外交部發言人林劍周二指，警方初步判斷為偶發事件，調查仍在進行，偶發事件不影響中美人文交流正常展開。
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