美國4交換教師 吉林遊公園捱斬傷

另傷華客 疑犯被捕

內地多個社交平台周一傳出消息稱，吉林市北山公園正門有外國人遇襲受傷，現場畫面其後亦傳到外國社交平台。從網傳現場畫面所見，傷者倒臥在地上等待醫護人員救治，多人傷口集中在背部，其中一人的上衣染滿鮮血，也有人用手機打電話。目前，相關畫面已無法在內地社交平台上找到。吉林市公安昨日表示，案發在周一中午，55歲男疑犯在公園走路時，與一名外籍人士發生碰撞，於是持刀刺傷對方及3名同行外籍人士，以及上前阻止他行兇的一名中國籍遊客；疑犯當日被捕。