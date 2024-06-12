台研製騰雲二代無人機完成測評

台媒周一引述消息報道，由台灣中科院自行研製的騰雲二代大型無人機已在上月中旬完成所有測評項目，正在進行總結報告。知情人士透露，由於在空軍作戰測評期間仍發現該大型無人機有可改進之處，因此已更新軟硬件設備，並在今年3月中旬起執行複測。待完成專案總結報告後，將進入下一階段作業。（綜合報道）