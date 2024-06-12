6月12日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月12日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
台研製騰雲二代無人機完成測評
台媒周一引述消息報道，由台灣中科院自行研製的騰雲二代大型無人機已在上月中旬完成所有測評項目，正在進行總結報告。知情人士透露，由於在空軍作戰測評期間仍發現該大型無人機有可改進之處，因此已更新軟硬件設備，並在今年3月中旬起執行複測。待完成專案總結報告後，將進入下一階段作業。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240612-0612_00178_010/台研製騰雲二代無人機完成測評
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc