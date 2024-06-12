長江航道交管 料福建號完成二次海試

上海海事局指，昨日下午1時至下午4時30分，對302燈浮301燈浮42燈浮連線至長興島碼頭水域進行交通管制。昨日早上7時40分至早上10時40分，對長江口深水航道進口船進行交通管制；清晨4時10分至下午2時10分，對長江口深水航道出口船進行交通管制。福建號上月1日至8日進行首次海試。有內地軍事專家曾發文指，該航母已在上月23日開啟第二次海試。根據禁航區資訊，福建號昨日結束在黃海北部海區的航行試驗工作，再算上航行回廠所需時間，此次試航至少持續20天。