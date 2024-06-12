長江航道交管 料福建號完成二次海試
【本報綜合報道】上海海事局周日公布，長江口一大型船舶深水航道進口昨日實施交通管制。外界推測，這可能是解放軍第3艘航母福建號完成第二次海試、即將返港的預告。
上海海事局指，昨日下午1時至下午4時30分，對302燈浮301燈浮42燈浮連線至長興島碼頭水域進行交通管制。昨日早上7時40分至早上10時40分，對長江口深水航道進口船進行交通管制；清晨4時10分至下午2時10分，對長江口深水航道出口船進行交通管制。福建號上月1日至8日進行首次海試。有內地軍事專家曾發文指，該航母已在上月23日開啟第二次海試。根據禁航區資訊，福建號昨日結束在黃海北部海區的航行試驗工作，再算上航行回廠所需時間，此次試航至少持續20天。
有輪式裝甲分隊展實彈射擊考核
另外，解放軍東部戰區昨日公布，第72集團軍某旅組織所屬輪式裝甲分隊近日開展跨晝夜實彈射擊考核，通過設實考核背景、設難考核條件、設準考核要點，進一步檢驗突擊車單車火力打擊能力和車組協同配合能力。
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