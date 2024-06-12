美於印太地區啟勇敢之盾2024聯合軍演

【本報綜合報道】美國上周五在印太地區啟動「勇敢之盾2024」聯合軍演，海軍航空母艦列根號和羅斯福號打擊群當天分別在南海和菲律賓海，與盟友艦艇編隊航行。列根號所屬第5航母打擊群指揮官紐柯克（Greg Newkirk）指，演習首次重點整合美軍與盟友，磨練並精確執行戰術，強化協同和殺傷力。