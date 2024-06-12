分析指倘陸攻台 美勢數千機艦潛艇協防

羅金

【本報綜合報道】美國分析員羅金（Josh Rogin）在《華盛頓郵報》專欄撰文指，中國大陸一旦攻台，美軍將在解放軍艦隊穿越台海時，在台海部署數千艘無人潛艇、無人水面艦艇和空中無人機，為美國、區域夥伴及台灣軍隊爭取時間。

羅金以《美軍計劃「地獄景象」阻止中國大陸攻擊台灣》為題發表文章，提到印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）早前在新加坡出席香格里拉對話會後告訴他，大陸如果攻台，會希望是場短暫又猛烈的戰爭，在世界未及採取行動前攻下台灣。帕帕羅認為，美國的「地獄景象」策略是挫敗大陸的關鍵，即在大陸進攻艦隊開始穿越台海時，美軍就在台海部署大量艦機為美台和其他夥伴部隊爭取時間全面反擊。

美78億建無人機無人水面艦艇 文章提到，美國國防部3月宣布一項10億美元（約78億港元）的「複製者計劃」，為上述任務建造無人機和無人水面艦艇，從烏克蘭在俄烏戰爭中運用創新無人機技術中吸取經驗，但這些系統交付時間未明，而且單憑無人武器系統沒法應對大陸大規模的軍事擴張。根據美國智庫兵推，如無人武器系統在大陸攻台時未準備就緒，可能增加持久戰的風險，美軍將承受重大損失，甚至波及日本、南韓、菲律賓等盟國。

另外，美國白宮國家安全委員會防擴散事務高級主任瓦迪上周指摘中國快速擴張核武庫，並指美方未來數年可能需部署更多核武。中國外交部發言人林劍昨日表明反對有關言論，指摘美方近年來不斷的翻炒「中國核威脅論」，不過是為自己擴張核武庫，謀求壓倒性戰略優勢尋找借口，奉勸美方作為擁有最大、最先進核武庫的國家，應切實履行特殊、優先責任，進一步大幅、實質削減核武庫。