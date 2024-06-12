陸男闖淡水區域 台認守望哨失職

負責幹部自請處分 另揭肇事者曾隸屬海軍 大陸一名男子周日上午駕駛快艇從台灣外海闖入淡水河防重地，是歷來首次，引起邊境安全漏洞疑慮。台灣海委會主委管碧玲昨日承認，守望哨有失職之處，負責的幹部第一時間提出自請處分。她透露，涉事大陸男子曾擔任海軍並做過艦艇艇長，安全部門將介入詳查。

60歲阮姓男子供稱，他在大陸使用微信發布不利中共的言論，遭官方鎖定，導致被限制出境，因而萌生從福建乘快艇偷渡的想法。其身上帶有大陸護照、人民幣和東南亞多國貨幣，希望從台灣轉往他國。其艇在淡水渡船碼頭與交通船擦撞，從業員向海巡報案，才令其行迹曝光。

未及時通報 現半句鐘空窗期 管碧玲昨日在立法院接受質詢時承認，雖然雷達在淡水外海就已全程監控該艇，但守望哨卻直到其通過哨所後目視船名才知道出大事，未能及時通報抓人，導致出現30分鐘空窗期。台行政院長卓榮泰表示已啟動調查，包括司法調查及相關單位行政上的調查，要求清楚釐清責任，並明確作出處分。

海巡署捱批竟讓門戶洞開，該署昨日坦承海面船舶數量眾多，因誤判導致該艇長驅直入。經過人評會決議，從海巡署北部分署長廖德聖以下到雷操手、守望哨等10名官士兵處以申誡到記過處分。海巡署表示，監偵系統沒有漏接，近10年查獲大陸籍非法入境人士119人，今年至今已驅離809艘大陸越界船舶，鑑於雷達光點辨識不易，為避免類似誤判，正導入更多的科技輔勤，如雷達搭配紅外線熱像儀的「環島岸際智慧型監控系統」，逐步充實無人機等海空立體巡查機制。本報綜合報道

管碧玲