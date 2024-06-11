兩岸國際

花菖蒲盛開 親子泛舟共賞
日本禾葉縣香取市的水鄉佐原水生植物園，種滿鳶尾科多年生草本植物花菖蒲，花朵近日進入觀賞期，園方一年一度的「鳶尾花節」已開幕，活動將持續至本月23日。不少親子家庭等遊客最近亦趁着天氣晴朗，到園內池塘乘坐形似竹葉的木舟遊覽美景，欣賞紫色和白色花朵點綴的岸邊景色。
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