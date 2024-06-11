秦朝會稽郡治所 證在金城新村

【本報綜合報道】中國江蘇省蘇州市考古研究所前年至去年在姑蘇區金城新村遺址展開考古挖掘，出土30處灰坑和水井等遺迹，以及260多件（組）四系罐、銅錢、陶鼎等器物。研究所上周六公布，結合史書記載及文物分析，證實蘇州子城區域在春秋戰國時代已有較豐富的人類活動，並確定秦朝會稽郡治所位於金城新村遺址周邊。

發現高等級官方建築構件 考古人員在遺址發現大量密集性疊壓堆積的板瓦、筒瓦、瓦當和陶管等建築構件，其中瓦當的製作工藝和紋樣特徵均與陝西秦朝建築遺存高度一致，推測屬秦國統一後為加強控制地方，將相關特色傳播到江蘇。考古人員更發現用於官方建築的高等級建築構件，按照秦朝統一的規格和樣式建造，推測可能是為建造會稽郡官署。

另外，考古人員還發現帶有秦「右」小篆字體銘文的陶水管及大量相關建築構件，「右」在當時是土木建設部門主官之一「右司空」的簡稱，帶有右司空印記的構件只能用於官府的高等建築。考古人員因此判定，金城新村遺址一帶曾存在高等級秦朝建築，而當時在蘇州最高等級的建築是秦會稽郡官署。