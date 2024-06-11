普京將赴平壤 或商軍事合作

【本報綜合報道】俄羅斯《商業日報》昨日引述消息報道，俄羅斯總統普京將於未來數周出訪北韓和越南，分析認為俄朝可能磋商軍事合作，以及尋求恢復俄羅斯、中國、北韓副外長層級對話，以回應美國、日本、南韓的軍事合作。

到訪後或隨即往越南 報道指普京最快本月出訪，很可能訪問北韓後立即轉往越南。俄羅斯駐北韓大使馬采戈拉（Alexander Matsegora）證實普京將訪問北韓首都平壤，目前正積極準備。若然成行，這是普京自2000年7月以來再次訪朝，當時他會見了時任北韓領袖金正日，北韓現任領袖金正恩則曾於去年9月訪問俄羅斯。

俄羅斯科學院中國與現代亞洲研究所兩韓研究中心首席研究員熱賓（Alexander Zhebin）認為，普京在北韓期間將討論北韓向俄羅斯輸出外勞、發展俄羅斯到北韓旅遊業務、在《俄朝友好睦鄰合作條約》引入軍事合作內容等。俄羅斯科學院東方學所東南亞、澳洲和大洋洲研究中心主任莫夏科夫（Dmitry Mosyakov）認為，普京會與越南討論兩國貨幣相互結算，以及發展旅遊業務。

中俄外長舉行雙邊會談 另外，中共中央政治局委員、外長王毅昨前往俄羅斯參加金磚國家外長會晤，期間與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行雙邊會談。王毅指，中俄關係的發展不受外部干擾，也不針對第三國。拉夫羅夫表示，俄方願同中方在聯合國安理會等多邊平台密切配合，加強外交協調。