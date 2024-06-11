美軍加強關島防衞 每年兩試攔截導彈

中美角力持續下，「第二島鏈」支點關島的戰略重要性不斷提升。美國導彈防禦局近日公布一份環境評估報告，提到美軍計劃在未來10年每年從關島進行最多兩次實彈導彈防禦試驗，為關島開發綜合防禦系統。

美媒上周三指，報告列出與空軍、陸軍、海軍和海岸防衞隊合作追蹤和摧毀目標導彈的計劃，測試將於今年最後3個月的某個時候開始，相信不會產生重大的直接、間接或累積環境影響。局方正就評估徵求公眾意見，截止日期為下月2日。

今年將試神盾系統 評估指，飛行測試或追蹤演習將在關島的安德森空軍基地或西太平洋一艘美國海軍艦艇進行，項目包括目標導彈飛行、攔截導彈飛行、目標導彈攔截或獨立於導彈飛行的傳感器測試。今年稍後的第一次測試將涉及使用神盾系統發射標準3型攔截導彈來對抗中程彈道導彈，目標導彈將從C17運輸機發射，高度超過6,100米，距離關島以東至少800海里，位於太平洋上空。攔截導彈的第一級助推器將分離並落在安德森基地的偏遠地區，被攔截目標的碎片將落在距離關島逾88海里海面，之後沉入海底。

未來的飛行測試和追蹤演習將使用薩德導彈防禦系統（THAAD）和愛國者系統的攔截器，最終包括尚未部署的間接火力防護能力（IFPC），這些測試將驗證美軍整合多個感測器和攔截器的能力，它們會成為關島導彈防禦系統的支柱。本報綜合報道