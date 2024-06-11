莫迪宣誓開展第3任期 武裝同日出手 印度教徒巴士遇襲 9死33傷

【本報綜合報道】印度總理莫迪周日宣誓開展第3個任期，同一日有武裝分子在印度控制的查謨和克什米爾地區，向一輛載有印度教朝聖者的巴士發動襲擊。巴士其後衝出山路，跌落深谷，至少有9人死亡，另外有33人受傷。

查謨和克什米爾發生 警方指，部分死者身上有槍傷。暫時無組織承認發動襲擊。警方在聲明中表示，傷者已被送到附近醫院救治，追緝攻擊者的行動已經展開。印度反對派領袖稱這次令人蒙羞的襲擊，正反映查謨和克什米爾地區令人擔憂安全狀況。

巴基斯坦也聲稱對位在喜馬拉雅山區的印控克什米爾擁有主權。自從1989年反印度叛亂爆發以來，當地就陷入動盪不安，已造成數以萬計人喪生。暴力情勢近年來有逐漸縮減的趨勢。當地針對朝聖印度教徒展開的上一場重大攻擊發生於2017年，當時也是有一部巴士遇襲，造成8人死亡。