以內閣部長退出政府 極右恢復與總理合作

以色列極右政黨猶太力量（Otzma Yehudit）不滿總理內塔尼亞胡提出加薩地帶停火和人質協議，上周三停止配合執政聯盟投票。面對巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯拒絕停火協議，加上中間派戰時內閣部長甘茨退出政府，猶太力量周日恢復與執政聯盟合作。

國家安全部長班-吉維爾領導的猶太力量發聲明指，鑑於哈馬斯似乎拒絕協議，而且戰時內閣部長甘茨預計將離開政府，猶太力量會一如既往跟隨聯盟投票，呼籲政府繼續加大向哈馬斯施加軍事壓力，是以色列不屈服下迫使哈馬斯歸還人質的唯一有效途徑。

班-吉維爾等極右翼早前威脅推翻執政聯盟，表明不同意與哈馬斯協議停火。他周日歡迎甘茨退出政府，直言本以為甘茨是來創造團結，但實際上是來製造混亂和推行個人政治議程。班-吉維爾認為自己需重新成為政府領導力量，包括在戰時內閣獲得發言權。

甘茨曾斥總理阻真正勝利 在以色列軍方上周六救出4名在加薩被挾持的人質後的一日，甘茨周日宣布辭職。甘茨批評以色列總理內塔尼亞胡阻撓真正勝利。

他在講話中表示，辭職是複雜及痛苦的決定，又批評內塔尼亞胡將狹隘的政治考量，置於營救人質及戰勝巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯之上。

甘茨原本計劃上周六晚帶領他領導的國家團結黨，退出以色列緊急聯合政府。惟在以軍救出4名人質的消息傳出後，甘茨將講話推遲。這符合甘茨上月向內塔尼亞胡提出6月8日的最後期限，要求他為加薩制訂明確的明日戰略。

有分析指國家團結黨退出不會對內塔尼亞胡的執政聯盟構成即時威脅，但無可避免會構成嚴重影響，例如削弱了執政聯盟在以色列國內及海外的支持度。亦有分析認為，甘茨辭職會令內塔尼亞胡更加依賴極右翼盟友。

本報綜合報道