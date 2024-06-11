難忍疲勞飢餓戰爭殘酷 烏軍依賴能量飲料
【本報綜合報道】美國《紐約時報》上周六報道，能量飲品已成為許多烏軍士兵的首選飲料。部分人甚至為了應付日常前線工作量，而經常飲用能量飲品。
含糖和咖啡因的能量飲品，往往是不少烏軍士兵克服極度疲勞及忍受前線殘酷現實的唯一方法。一名偵察兵透露，每天早上起床、執行巡邏及攻擊任務前，均會喝一次能量飲品。假如沒有能量飲品，他將無法攜帶40公斤重裝備行軍7公里，並難以忍受3天內幾乎不吃不睡。部分士兵更寧願帶上能量飲品戰鬥，而不是麵包。大部分士兵在很大程度上，對持續飲用能量飲品引起的健康風險不以為然。但一名步兵中士指出，一名有心臟問題的年長同袍每天飲10罐能量飲品，死時手中仍緊握飲料。
銷量較戰前增5成
除了前線外，後方對能量飲品的需求不斷增加，許多民眾面對持續不斷的導彈襲擊，以能量飲品克服焦慮及睡眠不足。當能量飲品運抵前線後，便成為了一種在戰地流通的貨幣。《紐時》報道稱，烏克蘭飲料市場正蓬勃發展，能量飲品銷量在俄烏戰事爆發後增長50%。
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