難忍疲勞飢餓戰爭殘酷 烏軍依賴能量飲料

含糖和咖啡因的能量飲品，往往是不少烏軍士兵克服極度疲勞及忍受前線殘酷現實的唯一方法。一名偵察兵透露，每天早上起床、執行巡邏及攻擊任務前，均會喝一次能量飲品。假如沒有能量飲品，他將無法攜帶40公斤重裝備行軍7公里，並難以忍受3天內幾乎不吃不睡。部分士兵更寧願帶上能量飲品戰鬥，而不是麵包。大部分士兵在很大程度上，對持續飲用能量飲品引起的健康風險不以為然。但一名步兵中士指出，一名有心臟問題的年長同袍每天飲10罐能量飲品，死時手中仍緊握飲料。