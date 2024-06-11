歐洲人民黨保持地位 極右翼獲佳績

萊恩

【本報綜合報道】為期4日的歐洲議會選舉周日結束，產生720名議員。官方初步點票顯示，極右翼、疑歐派民族主義政黨大有斬獲，但中間偏右黨團歐洲人民黨（EPP）仍保持第一大黨團地位。隸屬歐洲人民黨的歐盟委員會主席萊恩表示，如果沒有歐洲人民黨，就不可能形成多數派，歐洲人民黨將會建立一個抵禦左翼和右翼極端勢力的堡壘。

目前控制歐洲議會的中間派三大黨團聯盟中，歐洲人民黨獲得185席，較上屆增加9席。中間偏左社會主義者和民主人士進步聯盟（S&D）、法國總統馬克龍領導的中間派黨團復興歐洲（RE）遇挫，議席分別減至137席、79席，分別較上屆減少2席、23席，但仍然是第二及第三大黨團。兩個右翼黨團歐洲保守派和改革主義者（ECR）、認同和民主（ID）分別獲73席、58席。綠黨/歐洲自由聯盟（Greens/EFA）獲52席。

極右德國另類選擇黨（AfD）擺脫選前一系列醜聞陰霾，包括有成員發表維護二戰納粹黨衞軍的言論，以及有成員的助理捲入為中國當間諜的案件，以約16%得票率排第二，比總理紹爾茨的社會民主黨和執政聯盟另外兩個夥伴表現更好，是另類選擇黨歷來最好成績。

萊恩表示：「沒有歐洲人民黨就不可能組成議會多數，我們將共同建立一個堡壘來對抗極端左翼和極右翼勢力。」她表示，有信心在新一屆歐洲議會贏得歐盟委員會主席的新任期。按計劃，歐洲議會本次選舉產生的第10屆歐洲議會將於7月16日開會。新一屆歐洲議會產生後，其中一項重要任務就是通過投票表決選出新一任歐盟委員會主席。

分析料政治光譜碎片化 難推環保 另有政治分析指出，歐洲議會選舉後令政治光譜更為右傾及碎片化，意味歐盟致力推動環保的野心可能會冷卻，並會加強限制移民，另外在推出任何政策應對俄烏戰爭以及中美問題上，都要經過更漫長而複雜的討論。