解散法議會政治豪賭 馬克龍冀險中求生路

落後極右 歐議會選舉兵敗如山倒 歐洲議會選舉周日結束，法國總統馬克龍領導的中間派政黨復興黨大敗予極右政黨國民聯盟後，馬克龍閃電宣布解散國民議會，提早於巴黎奧運前大選。外媒對馬克龍做法表示驚訝，形容他在政治豪賭。有專家質疑，馬克龍此舉如同向大勝的國民聯盟讓出政府控制權，是政治自殺行為；有輿論認為馬克龍另有盤算，鋌而走險希望阻止國民聯盟始創人瑪琳勒龐領導國家。

最快6‧30奧運前舉行選舉 瑪琳勒龐領導的國民聯盟，較2019年歐洲議會選舉增加10個百分點，在法國政黨中排位第一，取得約32%選票，比馬克龍領導的復興黨約15%得票率、多了近一倍。馬克龍表示，議會選舉的結果對他的政府是災難，對捍衞歐洲的政黨不是好結果，民族主義者的崛起對法國是一種危險，他不能夠假裝甚麼都沒發生，因此決定解散國民議會，並在6月30日和7月7日舉行新的議會選舉。

馬克龍表示：「這是慎重決定，亦是一種信任。我相信你們，親愛的國民，相信法國人民有能力為自己及後代作正確選擇。」瑪琳勒龐說，選舉結果具歷史意義，歡迎馬克龍提前選舉，又指他們已經為新的選舉做好準備，如果民眾信任，他們準備好接管權力。分析認為，反移民的瑪麗勒龐在歐洲議會選舉後，累積更大政治能量挑戰馬克龍，問鼎法國總統位置。

在法國第五共和國歷史上，曾出現過5次總統解散國民議會的情況。馬克龍的顧問主張，解散國民議會讓選民明確選擇中間派或右翼民粹，幫助釐清混亂政治局勢，如同前總統戴高樂將軍在1968年五月風暴後解散議會。支持戴高樂的右翼陣營當時大勝，助戴高樂穩固執政。但法國資深政治評論員杜哈梅爾（Alain Duhamel）認為，法國深陷政治危機令馬克龍別無他選。

分析指圖阻政敵當選總統 有指馬克龍提早國會選舉為冒險之舉，因復興黨現時的支持度落後，如該黨於選舉進一步流失議席，或被迫要從另一個政黨任命一名總理。分析認為，馬克龍打算迫使中右翼共和黨與復興黨聯手，保持執政地位。部分政治評論員懷疑馬克龍可能希望孤注一擲，讓國民聯盟贏得選舉並在危機時刻領導國家，從而令其聲望下降。

馬克龍可能認為這是阻止瑪琳勒龐在2027年成為總統的最佳辦法。另外，民調顯示52%的法國人支持馬克龍解散國民議會的決定。本報綜合報道