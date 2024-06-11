大學講師疑抄襲 學術期刊撤稿
【本報綜合報道】內地學術期刊《國際城市規劃》編輯部上周四發布一則《撤稿聲明》，內容提及廣東財經大學酒店管理系講師劉彬早前發表兩篇文章存在高度相似性。內媒周日報道，劉彬5年前曾捲入抄襲事件，最終被刊發雜誌撤稿。
涉研究銀髮族 文章重複度高
聲明提到，劉彬一篇名為《城市紳士化對社區老年人在地養老的影響研究——以廈門沙坡尾社區為例》文章2022年8月已在《國際城市規劃》刊登，卻與2023年9月出版《2023年中國城市規劃年會論文集》中《都市紳士化對社區老人的健康影響研究——以廈門沙坡尾社區為例》文章相似，質疑作者在首篇文章已被錄用等情況下，把重複度很高另一文章投至2023中國城市規劃年會，違背基本學術道德準則，也違反《2023中國城市規劃年會徵文啟事》規定。
資料顯示，《國際城市規劃》由住房和城鄉建設部主管，中國城市規劃設計研究院主辦，是中國建築科學類核心期刊，內地目前唯一全面解讀國際城市規劃理論與實踐的國家級學術刊物。
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