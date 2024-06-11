大學講師疑抄襲 學術期刊撤稿

涉研究銀髮族 文章重複度高

聲明提到，劉彬一篇名為《城市紳士化對社區老年人在地養老的影響研究——以廈門沙坡尾社區為例》文章2022年8月已在《國際城市規劃》刊登，卻與2023年9月出版《2023年中國城市規劃年會論文集》中《都市紳士化對社區老人的健康影響研究——以廈門沙坡尾社區為例》文章相似，質疑作者在首篇文章已被錄用等情況下，把重複度很高另一文章投至2023中國城市規劃年會，違背基本學術道德準則，也違反《2023中國城市規劃年會徵文啟事》規定。