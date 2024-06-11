8歲童學武捱打亡 3人周四判決

【本報綜合報道】山東省青島市8歲男童琦琦去年被武術教練毆打致死案件近日有新進展。昨日早上，琦琦的父親翟春光表示，前一晚接到受理該案的青島市中級人民法院發出通知，定於周四上午9時30分在青島法院普東刑事審判法庭第八法庭對該案公開開庭宣判。

死者父：只盼嚴懲兇手 翟春光表示，案件開庭將近兩個月，一直在等，「終於要判了」。他指自己的訴求一直沒有改變過，不接受道歉，只希望嚴懲3名兇手。過兩天就是琦琦遇害一周年的日子，翟春光稱，他希望能夠盡快給兒子一個交代，自己一定會盡力而為，為兒子尋求一個公道的結果。

據青島市人民檢察院指控，案中被告張×斌開設青島振宇聚英武術運動俱樂部、青島崇德聚英武術俱樂部；被告李×丁為俱樂部教練；被告人張×豪為張×斌之子，案發時在俱樂部幫助教學。被害人琦琦於2023年6月10日報名進入俱樂部學習，同月18日，被告張×斌在俱樂部教學期間，因琦琦訓練動作不規範，與被告人李×丁、張×豪毆打被害人的臀部、腿部，又將其綑綁。其後琦琦意識不清暈倒，送院搶救無效死亡。經法醫鑑定，被害人因鈍性物體多次擊打致廣泛軟組織挫傷導致創傷性休克並肺臟脂肪栓塞死亡。檢察機關提請以故意傷害罪追究張×斌、李×丁、張×豪的刑事責任。