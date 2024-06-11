婦被指墓園拍婚紗照 攝影店新疆景區闢謠

豪花萬元取景 萬佛宮按生土藝術建成 內地一名女子多年前前往新疆吐魯番拍攝婚紗照，近日發現拍照地點竟是一個墓園。該女子稱，當時婚紗攝影店的工作人員聲稱那是一個景區，她還因而豪花一萬多元人民幣（約1.1萬港元）拍攝照片。惟涉事景區指，相關建築和雕塑非網民所指的墳墓。

7年前，該女子在吐魯番籌備拍攝婚紗照。當時婚紗攝影店的工作人員向她推薦了一個地方，聲稱那是一個風景優美的景區。女子到達後她被該處獨特的異域風情所吸引，認為非常適合作為婚紗照的取景地，於是毫不猶豫地花錢拍攝了一組珍貴的婚紗照。

網民揶揄寓意終身為伴 到了近日，女子通過一條「一摩旅博主分享自己在新疆偶遇奇特建築的合影，結果被網友科普是墓園」的網絡熱播影片發現，這個自己曾經以為是美麗景區的地方，竟然是一個墓園，這一發現讓她感到無比震驚和尷尬。有網友幽默地表示：「那裏的確是景區，與北京的十三陵、陝西的皇帝陵、南京的中山陵類似，換個角度想是預示着你們的婚姻能白頭到老，不離不棄終身為伴多好啊！」

對於這件事，有專業人士稱，從法律角度來看，如果婚紗攝影店在推薦拍攝地點時存在故意隱瞞或誤導的行為，那便可能需要承擔一定的責任。然而，如果攝影店確實告知女子這是一個具有歷史文化意義的景區，而女子在當時沒有仔細了解和確認，那麼女子自己也需要承擔一定的疏忽責任。

涉事萬佛宮（大漠土藝館）景區指，經比對核實，事主婚紗照拍攝地點為吐魯番火燄山萬佛宮景區，該處建築和雕塑完全根據生土藝術塑造原則建造而成，是古代西域生土藝術的一種現代成熟展示，並非網民所指的墳墓。本報綜合報道