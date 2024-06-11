常泰長江大橋合龍 創3世界紀錄

【本報綜合報道】經過5年建設時間，江蘇省常泰長江大橋主航道橋鋼桁樑合龍段周日完成合龍，實現全線貫通，最快明年具備通車條件。除了成功連接分別位於長江南北兩岸的常州市和泰州市，大橋亦創下三大世界紀錄。

常泰長江大橋是長江上首座集高速公路、城際鐵路、普通公路於一體過江通道，全長約10公里。大橋主航道橋合龍段於5月29日順利吊裝到位，此後10天歷經單側樑段栓焊連接、斜拉索掛設及張拉、全橋鋼桁樑頂推調位、合龍口衝釘打入、高栓施擰及焊接等多道工序，直至周日實現毫米級精準合龍，最大偏差僅兩毫米，主航道橋主體工程施工全部完成。

最大跨度公鐵兩用鋼桁拱橋 繼創下最大跨度斜拉橋，常泰長江大橋亦打破最大跨度公鐵兩用鋼桁拱橋及最大連續長度鋼桁樑世界紀錄。當建成後，它將對完善區域路網布局，促進揚子江城市群協調發展，服務推進一帶一路交匯點建設、長江經濟帶發展和長三角一體化發展等重大國家戰略落地實施等具有重要意義。