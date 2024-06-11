華北熱至40℃ 續發高溫警告

南方迎大雨 浙江宣布入梅 內地北方近日迎來今年以來最強高溫天氣，中央氣象台昨日上午6時繼續發布高溫橙色預警。內地氣象分析師翟羽稱，華北、黃淮等地在大陸暖脊或脊前的西北氣流控制下，加上乾熱氣團的影響，使得天氣更炎熱。

在周日，京津冀地區、山東、河南等地出現高溫，山東德州、淄博、濰坊、煙台等7個國家站日最高氣溫突破6月上旬極值。中央氣象台預計，周一日間，北京、天津、河北、山東、河南、安徽、江蘇、新疆、內蒙古、甘肅等地部分地區高溫將達35℃至36℃。其中，河北南部、山東北部和西部、新疆吐魯番盆地等地局部地區更可達40℃以上。河北省氣象台周一上午5時繼續發布高溫紅色預警信號，預計衡水南部、邢台、邯鄲局部地區高溫可達40℃以上。

黑龍江河流達警戒水位 相對北方高溫，未來3天江南、華南、雲南、貴州等地料有強降雨，局部地區將伴有短時強降雨或雷暴大風等強對流天氣。黑龍江省水文水資源中心周日下午發布倭肯河倭肯段黃色預警，受降雨影響，倭肯河倭肯站當日下午2時54分水位130.3米，與警戒水位持平，達到洪水編號標準，水位呈上漲趨勢，「倭肯河2024年第1號洪水」已形成。浙江省氣象台周一宣布周日入梅，意味正式進入主汛期。本報綜合報道