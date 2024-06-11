Google華籍工程師涉殺妻 擬無罪辯護 10‧4開庭

陳男當日身穿印有監獄名稱的紅色上衣出庭，相較今年2月9日首次出庭時頭髮變長，神色則輕鬆許多。期間律師施羅德（Wesley Schroeder）遞給他屍檢報告，並與他交耳溝通，其後向法官因此申請延遲開庭，最終獲法官同意。

律師指屍檢多關鍵

施羅德表示，陳男現在的生理狀態良好，但心理精神狀態不方便透露，目前住的是單人囚室，但環境一般，將在晚些時候將本次開庭的情況告訴陳男的父母。施羅德又稱，屍檢報告中含有與本案相關的關鍵性資訊，關於案件還有很多地方需要討論。