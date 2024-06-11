北京衞戍區政委換人 朱軍首亮相

【本報綜合報道】中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議（三中全會）下月將在北京召開。北京日前召開黨管武裝工作會議，報道提到會議由北京衞戍區政委朱軍主持。這也是北京衞戍區政委換人的消息首次披露。

戴少將肩章 根據當地媒體報道，會議於上周四召開，北京市委書記、北京衞戍區黨委第一書記尹力在會議上發言，會議又表彰了該市國防後備工作先進單位和先進個人，多區主要負責人作黨管武裝工作述職。

據新聞畫面顯示，當日坐在主席台左方的朱軍，身穿陸軍軍服、佩戴少將肩章。據了解，北京衞戍區是省級軍區，負責保衞北京重任，因此在坊間有「御林軍」之稱。衞戍區司令、政委以往一直高配（指幹部或軍官的級別高於本身擔任職務的安排）副戰區（副大軍區）級別，直至2019年底張凡迪少將調任北京衞戍區政委，由副軍級晉升為正軍級，打破高配模式。

張凡迪於去年10月已經滿60歲退休年齡，今年北京多個涉軍公開活動已沒看到他出席。有關朱軍的個人資料和履歷，目前在網上或其他公開渠道均難以找到。

在2015年的中國軍隊改革之中，各省級軍區（或警備區）改由中央軍委國防動員部管轄，只有三個例外，即北京衞戍區、新疆軍區和西藏軍區劃歸陸軍管理。