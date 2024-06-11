陸男駕快艇闖入 台海巡淡水拉人

船上無違禁品 送檢方查動機 台媒昨日報道，中國大陸一名男子周日上午駕駛快艇從台灣外海闖入淡水河防重地，是歷來首次。台灣海巡署沙崙雷達站鎖定快艇後，立即通報八里、漁人碼頭安檢所戒備，人員一路跟隨監控，最終在淡水漁人碼頭逮捕涉事男子，送交檢方調查動機。

周日上午11時，民眾在淡水河渡船頭發現一艘不明小艇，緊急通報海巡署。海巡署在淡水河口外6海里發現可疑目標，立即全程監控掌握，第三（桃竹）巡防區也同時接獲民眾通報，立刻派員趕抵現場，當場逮捕一名阮姓大陸籍男子，並扣留一艘大陸快艇。

傳發不當言論 由福建偷渡 海巡署表示，對涉案男子完成筆錄後已移送至地檢署，由檢察官裁定收容，全案由地檢署偵辦。經士林地檢署複訊後，依違反《入出國及移民法》將男子交由移民署專勤隊依法處理，現已收容。未經許可進入台灣者，可處5年以下有期徒刑。由於船上並無違禁品，檢察官複訊後諭令請回，現已交由移送機關押送移民署台北市專勤隊收容，後續將調查來台動機。

另外有報道指，年約60歲的阮男從福建福州偷渡來台，聲稱自己在大陸使用通訊軟件時因發表不當言論而遭限制出境，所以試圖駕駛快艇獨自從大陸一個漁港橫跨台灣海峽偷渡到淡水漁人碼頭，並表示要投奔自由。快艇進入淡水河後，在淡水渡船碼頭與交通船發生擦撞，民眾隨即通報海巡署。

淡水河是戎守大台北地區的重要戰略地點，從淡水河口至關渡大橋僅約8公里，距離台灣政經中樞僅約22公里，近年台軍漢光演習都把淡水河口戌衞列為演練重點。本報綜合報道