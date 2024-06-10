屈原故里慶端陽 共祭詩祖傳承文化

【本報綜合報道】今天是端午節，相傳紀念楚國詩人屈原投江身死。屈原的故鄉湖北省宜昌市秭歸縣，上周五舉行「2024屈原故里端午文化節開幕式暨屈原故里端午祭」，以藝術手法演繹古楚祭祀禮儀和習俗，共祭詩祖屈原，傳承端午文化。

節日入選非遺名錄 開幕式以音舞詩畫《迎太陽神》開場，演繹「燃燎祭天、苞茅縮酒、樂舞迎神」等古楚祭祀儀式，祭拜大典在鼓樂號角聲中依序進行，出席活動的嘉賓在祭台前敬獻花籃；道德模範、青年代表行祭祀禮，敬獻九畹芝蘭；屈氏後裔和屈鄉鄉親代表、社會各界優秀人士代表等敬獻祭品。一眾演藝名家紛紛登台，演繹《橘頌》、《天問》、《九歌》等楚辭名篇，表達對屈原的景仰。

端午節2009年獲聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產代表作名錄，成為中國第一個入選世界非遺名錄的節日。國務院文化和旅遊部與湖北省人民政府，自2010年至今合辦7屆「屈原故里端午文化節」，本屆將舉辦傳統龍舟搶紅奪標大賽、兩岸屈原文化交流活動等文化月系列活動。