團結號最後探戈 載6人太空邊緣折返

【本報綜合報道】英國富商布蘭森旗下維珍銀河太空船團結號（VSS Unity），上周六在美國新墨西哥州太空站美國航天港，由兩名飛行員操作下，搭載4名乘客到達距離地球88.51公里的太空邊緣，隨後返回地面，全程持續逾一個小時。這是團結號最後一次執行載人商業飛行，因維珍銀河將開發第4代太空船，預計於2026年投入商業服務。

體驗3分鐘失重狀態 團結號在飛行員珀西勒（Nicola Pecile）及詹久阿（Jameel Janjua）的控制下，於美東時間上周六上午10時31分（香港時間上周六下午10時31分）搭乘艦載機起飛，約1小時後從艦載機機翼脫離，以超音速飛行至太空邊緣，乘客解開安全帶在太空船內飄浮，體驗3分鐘失重狀態，同時俯瞰地球壯麗風景。

今次是維珍銀河的太空船第12次執行次軌道太空飛行。公司行政總裁科爾格萊齊爾（Michael Colglazier）在社交平台發文表示，這是令人驚嘆及自豪的時刻，亦為2026年推出新一代太空船帶來動力。